راشد النعيمي: أنظار العالم إلى دولتنا مع انطلاق «إكسبو 2020»

دبي (وام)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن أنظار العالم تتجه لدولتنا مع اقتراب انطلاق إكسبو 2020 دبي الحدث الدولي المهم الذي سيستقبل وفود 191 دولة ومؤسسة وجهة عالمية في منصة لتواصل العقول وصنع المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارته معرض إكسبو 2020 دبي، والذي يعد الحدث الوطني العالمي الأهم من نوعه في الدولة والمنطقة بشكل عام، حيث سينطلق في الأول من أكتوبر المقبل في دبي ليجمع العالم بأكمله في بلاد التسامح والتعاون.

وأعرب عن فخره بما شاهده في أرض المعرض العالمي، والذي يعد نتاج عمل قيادة حكيمة وفرق عمل طموحة هدفها السعي الجاد لصناعة غد أفضل للإنسانية. وبين الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن العلاقات الدبلوماسية القوية، والتي أرست قواعدها قيادتنا الحكيمة نجني ثمارها اليوم حيث نرى التعاون المتبادل حقيقة وواقعاً، فأجنحة إكسبو تضم شعوب العالم المختلفة، والتي تسعى للعمل معاً لتحقيق المستقبل المشرق.

منصة متكاملة

أوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة يفخر باحتضان بلادنا حدثاً عريقاً يعود تاريخه لـ170 عاماً، حيث يهدف للحفاظ على المسيرة الإنمائية للبشرية بالتعاون والعمل البناء والتنسيق المشترك. واستقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي في أرض المعرض أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو 2020، حيث أوضح أن العمل يجري على قدم وساق لإنجاز هذا الحدث المهم والذي حظي بدعم وبمتابعة مباشرة في كل مرحلة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والذي سعى لتوفير منصة متكاملة لالتقاء العقول المنيرة. وتابع الخطيب أن الجميع يترقب بشغف العد التنازلي لبدء المعرض، والذي وظف الإمكانيات كافة، لتحفيز العقول لضمان استمرار التقدم البشري في جميع المجالات، ودفع عجلة التنمية الشاملة في شتى قطاعات الحياة.