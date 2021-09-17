الرئيس التنفيذي لـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات»: محمد بن زايد يعمل من أجل عالم يسوده السلام والتسامح

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، أن منح معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جائزة «رجل الدولة - الباحث» العالمية، تأكيد عالمي جديد لدور سموه الرائد وصواب رؤية سموه وحكمته من أجل عالم يسوده السلام والاستقرار والتسامح.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: « إن تزامن منح معهد واشنطن العريق هذه الجائزة العالمية المرموقة لسموه، مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي، جاء ليؤكد يوماً بعد يوم أن دولة الإمارات العربية المتحدة بنهج قيادتها الحكيمة ورؤية سموه السديدة تسير في الاتجاه الصحيح، وباتت وطناً ورمزاً لدولة السلام والإخاء والتسامح والازدهار.

وأضاف الدكتور محمد العلي: «إن حصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الجائزة، من معهد دولي علمي رصين ومستقل، هو تقدير صادف أهله، وليس بغريب على سموه الذي جعل من السلام والتسامح والاستقرار نهجاً وسلوكاً تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة عبر العديد من المبادرات والقرارات الجريئة من أجل تحقيق السلام ومن أجل مستقبل مزدهر ومستقر وآمن للمنطقة والعالم».

وأكد أن منح جائزة «رجل الدولة – الباحث» لعام2021، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جاء أيضاً تقديراً عالمياً وتأكيداً جديداً على النموذج القيادي المتميز الذي يقدمه سموه للعالم لتحقيق السلام وتعزيز قيم التسامح، مشيراً إلى أن سموه استطاع بحكمة وبصيرة نافذة أن يقدم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم كدولة سلام واعتدال تدعو إلى نبذ العنف، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف.

وأشار الدكتور محمد عبدالله العلي إلى أن حصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذه الجائزة العريقة وجوائز أخرى في الإنسانية والقيادة على مستوى العالم مسألة تدعونا إلى الافتخار بقيادتنا الحكيمة، وتجديد العهد والولاء للعمل وفق نهجها من أجل خير الوطن والإنسانية ونشر قيم السلام والتسامح، بما يحق السعادة والخير والاستقرار للجميع.

واختتم الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، تصريحه: « إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بات رمزاً عالمياً، وإن العالم أحوج ما يكون اليوم إلى حكمة سموه وبعد نظره من أجل عالم يُعنى بالعلم والمعرفة ويستشرف المستقبل ويصنعه، ومن أجل عالم ينعم الجميع فيه بالسلام والأمن والاستقرار والازدهار».