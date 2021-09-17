«شؤون التعليم العام» تبحث التعاون مع جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

بحثت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مع معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، سبل التعاون بين الجانبين بما يسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليمية والتربوية الوطنية.

جاء ذلك خلال زيارة معاليها مقر جامعة الإمارات في العين بحضور الدكتورة رابعة السميطي مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ولبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، والدكتور يحيى الأنصاري المدير التنفيذي لقطاع التطوير المؤسسي بالإنابة، والدكتورة مي ليث الطائي مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والتربوية من الطرفين.

كما حضر الاجتماع كل من الدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، والدكتور محمد حسن علي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتورة نجوى الحوسني عميد كلية التربية بالإنابة، والدكتور معمر بن كرودة عميد كلية العلوم، والدكتور علي الكعبي مستشار – مكتب مدير الجامعة.

ويهدف اللقاء إلى التعريف بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودورها في رفع كفاءة المخرجات التعليمية الوطنية، بما يحقق تطلعات الدولة، ومد جسور التعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، والتنسيق معها فيما يتعلق برفع كفاءة الكوادر التعليمية في الميدان التربوي.

تعاون

أكد معالي زكي أنور نسيبة أهمية التعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودورها الرائد في تطوير آلية عملها، وكيفية المضي قدماً لدعم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة التعليم المدرسي في القطاع الحكومي الاتحادي، منوهاً بالدور الذي تقوم به كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بما يكرس أفضل الممارسات التعليمية الكفيلة بتطوير أداء الطلبة وتطوير مستوياتهم الأكاديمية والتعليمية. وقال معاليه: إن كلية التربية من خلال مناهجها المتطورة ومدرسيها الأكفاء تحرص على إعداد طلبتها ليكونوا معلمين أكفاء قادرين على المشاركة في تربية الأجيال وإعدادها للمستقبل، مؤكداً أن الجامعة تؤمن بمحورية دور المعلم في العملية التعليمية بما يخدم تطلعات القيادة الرشيدة المرتبطة بقطاع التعليم، على المستوى الاتحادي.