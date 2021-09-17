محمد بن راشد: الابتكار أو الاندثار

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الابتكارات التي حدثت في العالم هي نتيجة للحاجة. وقال سموه «لماذا نحن ننظر إلى المشكلة من أجل أن نبدأ.. لا بد أن نبتكر من اليوم». وأكد سموه بالقول «الابتكار أو الاندثار». جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام» أمس، تحت وسم «ومضات قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه، من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «لو نظرتوا إلى العالم، الابتكارات التي صارت فيه هي من الحاجة، إذا احتاج العالم إلى شيء ابتكر، أنا أقول لأ.. لماذا نحن ننظر إلى المشكلة من أجل أن نبدأ.. لا بد أن نبتكر من اليوم.. كل إنسان عنده رؤية وعنده هدف.. كلما يقترب الإنسان من هدفه كلما الرؤية صارت أبعد وأوسع.. الابتكار أو الاندثار».