قرقاش: الإمارات صديق جدير بثقة العالم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن نجاح الإمارات ومصداقيتها وتوجهاتها المستقبلية تعزز موقعها شريكاً وصديقاً جديراً بالثقة.

وأشار في هذا الصدد إلى لقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية ومعالي بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، مؤخراً، والتي تناولت تطوير التعاون الثنائي والتشاور حول قضايا الساعة، لافتاً إلى الاهتمام القوي من البلدين لتوطيد الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والعلمية مع الإمارات.

لقاءات الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني تناولت تطوير التعاون الثنائي والتشاور حول قضايا الساعة، واهتماماً قوياً لتوطيد الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والعلمية... نجاح الإمارات ومصداقيتها وتوجهاتها المستقبلية يعزز موقعها شريكاً وصديقاً جديراً بالثقة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 17, 2021

وعلى حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دوّن معاليه قوله: «لقاءات الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني تناولت تطوير التعاون الثنائي والتشاور حول قضايا الساعة، واهتماماً قوياً لتوطيد الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والعلمية.. نجاح الإمارات ومصداقيتها وتوجهاتها المستقبلية يعزز موقعها شريكاً وصديقاً جديراً بالثقة».