«ضمان 5».. جاهزية وفق أفضل الممارسات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، تمرين «ضمان 5» على مستوى القيادات العامة للشرطة في الدولة بهدف رفع الجاهزية.

وأشاد معاليه بجهود الإدارة العامة للعمليات المركزية في وزارة الداخلية لمتابعة الاستعدادات الدائمة لقيادات الشرطة في تنفيذ التمارين، بما يعزز من الجهود الأمنية التطويرية، والتي تنعكس إيجاباً على تحسين جودة العمل الشرطي، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

فارس المزروعي متحدثاً لعدد من القيادات الشرطية

وأكد أهمية التمرين في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك، والتعرف على التجارب الحديثة والأكثر كفاءة في مجالات العمل الشرطي والأمني، والتي تنعكس إيجابياً في رفع مستوى الجاهزية للفرق الشرطية المختصة.

ويأتي التمرين ضمن جهود القيادات العامة للشرطة في الدولة للتحسين والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية وتعريفها بالمستجدات في مجالات العمل ومواكبة التطورات الأمنية والعلمية والتكتيكية المتميزة.