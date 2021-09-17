محمد بن زايد يلتقي وزيرة التجارة الدولية ورئيس مؤتمر الأطراف الـ26 في بريطانيا
التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الجمعة، معالي آن ماري تريفيليان وزيرة التجارة الدولية البريطانية.. وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.
كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. معالي ألوك شارما وزير دولة رئيس مؤتمر الأطراف السادس والعشرين "cop26" في المملكة المتحدة واستعرض الجانبان علاقات التعاون المشترك في المجالات البيئية والتغير المناخي والطاقة النظيفة وغيرها من الجوانب محل الاهتمام المشترك.
المصدر: وام