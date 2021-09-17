سفراء لدى الدولة: «مشاريع الخمسين» تعزز الاستثمار

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

رحب سفراء دول أجنبية لدى الدولة بالحزم التي تم إعلانها في إطار «مشاريع الخمسين»، مؤكدين أنها خطوات جديدة تعزز الاستثمار وتسرّع عملية تحوّل الإمارات إلى الاقتصاد المبني على الاستدامة والمعرفة، مشيدين بالتسهيلات والمرونة للمقيمين بالدولة مثل «الإقامة الخضراء التي ستساهم في جذب وتسهيل وتأمين البيئة الحاضنة للقدرات والمهارات العالمية إلى الدولة».

وقال بيتر فيشير السفير الألماني لدى الدولة، لـ«الاتحاد»: «إن السفارة الألمانية ترحب بمشاريع الخمسين، والتي تعني أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسرع التحول للاقتصاد المبني على الاستدامة والمعرفة، حيث يعد ذلك تكاملاً رائعاً بين استراتيجية دولة الإمارات وما يمكن أن تقدمه الشركات الألمانية».

بيتر فيشير

وأكد إمكانية التواؤم والتماشي بين مبادرتي «اصنع في الإمارات» و«صنع في ألمانيا»، وأن الأفكار في المستقبل تشمل تطوير المنتجات والخدمات معاً وتسويقها وبيعها عبر اقتصادات المنصات «Hub Platforms». وأشار إلى أن المهمة الثنائية الألمانية - الإماراتية في الثورة الصناعية الرابعة تتجسد في وضع البلدين 64 مشروعاً جاهزة للإطلاق على الطاولة، لنبدأ معاً للعمل للخمسين عاماً القادمة.

إلى ذلك، قال أفضل محمود السفير الباكستاني: «قرأت في وسائل الإعلام عن مبادرة «الإقامة الخضراء» التي يحيطها بالفعل اهتمام كبير ليس فقط لتسهيل الاستثمار في الإمارات، لكن أيضاً لما لها من أهمية بحيث تعزز الراحة والمرونة عند المقيمين، حيث يمكنهم الدخول والخروج من السوق بشكل يسير ويتيح لأسرهم أن يرافقوهم ويعيشوا معهم».

أفضل محمود

وأضاف: «إن باكستان ودولة الإمارات العربية المتحدة تتمتعان بالتكامل الاقتصادي ولدينا عدد كبير من المغتربين هنا في الإمارات، وآمل أن يستخدموا هذه التسهيلات بالشكل الأفضل وأن يدخل المهنيون من باكستان لسوق العمل بالإمارات».

بدوره، قال فؤاد شهاب دندن السفير اللبناني لدى الدولة: «نهنئ ونبارك للشعب الإماراتي الشقيق وأخص الشباب منه على الجهد المبذول من قبل القيادة الرشيدة في إطلاق حزمة من مبادرات تحت عنوان «مشاريع الخمسين»، وهذه المشاريع لا شك ستساهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية الواعدة للدولة».

فؤاد دندن

وأضاف: «كما تعزز مشاريع الخمسين دور الشباب الإماراتي في القطاع الخاص، كما ستساهم في جذب وتسهيل وتأمين البيئة الحاضنة للقدرات والمهارات العالمية إلى الدولة، ونحن جداً نفتخر بما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى للإمارات الحبيبة دوام الازدهار والنجاح».