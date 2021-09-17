بلدية العين تطور خدمات المقابر في الفوعة وهيلي المصباح

محمد البلوشي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين عدداً من الخدمات المقدمة لمقابر المسلمين في مقبرة الفوعة ومقبرة هيلي المصباح، وذلك لتطوير المقابر ووضع خدمات تتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي وطبيعة المجتمع، حيث تم تجهيز خيم العزاء واستبدال الشواهد الإسمنتية بشواهد الإكوبلاستك وتوفير السواتر ووضع الحواجز على القبور.

وتأتي هذه الأعمال التطويرية للمقابر حسب مقترحات وملاحظات الجمهور، وسعياً من البلدية في تقديم خدمات نوعية، إلى جانب الخدمات السابقة التي يتم تقديمها في المقابر مثل توفير المظلات وخدمة الإنارة الليليـــة في حالات الجنائز في الفترة المسائية.

وقامت بلدية مدينة العين بتطوير خدمات المقابر في مقبرة الفوعة وهيلي المصباح من خلال وضع حواجز للقبور المحفورة لحماية المستخدمين، وتوفير ساتر لدفن النساء وتجهيز خيمة عزاء بمقاس 8 أمتار تشمل كراسي وسجاداً وتكييفاً، كما تم استبدال الشاهد واللحد بمادة «اكوا بلاستيك» بدلاً من المواد الخرسانية كونها خفيفة الوزن للتسهيل على المستخدمين وعمرها الافتراضي أطول من الخرسانة.

كما تشرف بلدية مدينة العين على 35 مقبرة موزعة على جميع قطاعات المدينة تقدم بها عدد من الخدمات مثل الترقيم وإنشاء الأحواض الجديدة في المقابر، لما لذلك من أهمية في معرفة القبور حتى بعد فترات زمنية طويلة، كما تقوم فرق التفتيش بعدد من الإجراءات والتأكيد على توفير الأمن لجميع المقابر، إذ يقوم مفتشو البلدية بجولات يومية للتأكد من النظافة العامة وعدم وجود سلوكيات سلبية أو مرفوضة من قبل الزائرين وعدم المساس بالمقابر. والعمل على إزالة الأتربة المتجمعة على الأسوار للحد من دخول الحيوانات، وعمل دوريات ليلية للتأكد من عدم وجود حيوانات أو سلوكيات خاطئة في المقابر.



