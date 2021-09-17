15 خدمة الأكثر طلباً من جمهور «بلدية دبي»

آمنة الكتبي (دبي)

كشفت «بلدية دبي» عن أن 15 خدمة تُعد الأكثر طلباً من قبل الجمهور، وتمحورت الخدمات حول خدمات التخطيط وخدمات البيئة وخدمات المساحة وإعادة التدوير وحجز شاليهات الممزر، وجيو دبي، وخدمات مختبر دبي وبنيان، بالإضافة إلى خدمات طلب مكافحة الآفات الزراعية وطلب خرائط وبيانات جيومكانية وطلب بطاقة صحية بيطرية.

وتوفر «بلدية دبي» خدماتها عبر منصتها الذكية، الجهد والوقت للعملاء، كما يوفر تطبيق البلدية، مجموعة من المميزات والخدمات الرقمية المتطورة لتتناسب مع العصر الرقمي الجديد، ويتسم التطبيق بتصميم عصري مبتكر، وتصفح أسهل، كما أنه مزود بخصائص البحث الصوتي الذكي، لتمكين الخدمة السريعة.

ويُعد تطبيق الهاتف المتحرك، البوابة الذكية الجديدة للعديد من الخدمات الرقمية لبلدية دبي والمعلومات الهامة عن المدينة، حيث يمكن المتعاملين من الوصول إلى جميع خدمات «بلدية دبي»، مثل الدفع الإلكتروني، والاستعلام عن خدمات مراكز «بلدية دبي»، ومعرفة حالة الطلبات، واستعراض لوحة التحكم الذكية الشاملة والمزيد من خلال تطبيق واحد.

تطبيق

يوفر تطبيق «بلدية دبي» نحو 100 خدمة تم دمجها في تطبيق واحد، عبر توحيد خدمات وخصائص 13 تطبيقاً ذكياً، وذلك بناءً على تطبيق مفهوم مبتكر في هندسة معلومات القنوات الذكية لضمان سهولة الوصول للمعلومات والخدمات، ويتيح التطبيق الموحد باقة من الخدمات المتنوعة عبر قناة رقمية موحدة ومتكاملة، تتيح للمتعاملين التقدم بطلبات الحصول على خدمات البلدية، وتقديم البلاغات ومتابعتها والتي كانت متوافرة عبر تطبيق 24/‏7، وذلك في مختلف القطاعات مثل: الإنشاء، والغذاء والصحة والسلامة، والصرف الصحي وإدارة البناء، والبيئة ومكافحة الآفات، ورعاية الحيوانات، والحدائق والترفيه، إلى جانب أن التطبيق يتيح للمتعاملين خصائص البحث المتقدم والاستفسار عن حالة الطلبات.

ويمنح التطبيق الموحد إمكان دفع الفواتير والغرامات، وخدمة التأكد من سلامة المنتجات المتاحة ضمن تطبيق منتجي، بالإضافة إلى خدمات، مثل حجز تذكرة مسبقة لخدمات مراكز بلدية دبي «التذكرة الخضراء»، والبحث عن الوجهات المفضلة «مكاني»، وطلب خريطة وحجز قطعة أرض للمواطنين، والحصول على بطاقة بنيان الإلكترونية للعروض والحسوم على مواد البناء وتجهيز المنزل، وخدمات الحدائق، مثل شراء تذاكر برواز دبي وحجز شاليهات حديقة الممزر.