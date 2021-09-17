بلدية الظفرة تتعامل مع 727 مركبة مهملة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تواصل بلدية منطقة الظفرة حملات التوعية والتفتيش وإزالة المشوهات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، حيث تعاملت مع 727 مركبة مهملة خلال العام الحالي، وأنذرت 184 مركبة، وخالفت 367 مركبة، مع توعية ملاك المركبات بالمحافظة عليها وعدم إهمالها.

وبينت أنه تم رصد الحالات المشوهة للمظهر العام وإزالتها استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2012م بشأن اللائحة التنفيذية للمحافظة على الأماكن العامة والمظهر العام.

وتهدف الحملة إلى تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة والمواقف ووسائل النقل ومعالجة النفايات بطرق مستدامة وإدارة البلاغات والمشوهات المرصودة وإزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمحافظة على المظهر العام للمدن. كما أنها تأتي انطلاقاً من رؤية ورسالة دائرة البلديات والنقل الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي إمارة ذات تطوير عمراني متكامل يعزز جودة الحياة، وتنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.

وتتواصل الحملات على مستوى مدن منطقة الظفرة لمحو آثار الملوثات البصرية والبيئية في المنطقة حفاظاً على الصحة العامة ونظافة المنطقة، ولما يسببه توقف المركبات المهملة والتالفة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات وتشويهاً واضحاً للمظهر العام.

زيارات

نفذت بلدية الظفرة أكثر من 3.456 زيارة خلال العام 2021 على سكنات العمال في مختلف مدن منطقة الظفرة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة متطلبات السلامة داخل السكنات.

وأكدت الزيارات أن جميع السكنات العمالية مجهزة بأنظمة مكافحة الحرائق، ويتم التأكد من فاعليتها بصورة مستمرة. كما تلتزم جميع سكنات منطقة الظفرة بالفحص الدوري PCR للحد من تفشي فيروس كورونا والمساهمة في نسبة التعافي. وبلغت نسبة الامتثال داخل سكنات منطقة الظفرة للإجراءات الاحترازية.92.3%

كما قامت البلدية بتطوير آلية التواصل مع السكنات بشكل مستمر، حيث يتم تزويد جميع السكنات بالتحديث على الإجراءات الاحترازية خلال 30 ثانية فقط. وقد حصل 95% من القاطنين في السكنات العمالية على لقاح كورونا، حيث تمثل نسبة 5% هي الفئة المستثناة.