«زراعة أبوظبي» تحذر مزارع الدواجن من الإجهاد والاحتباس الحراري

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت هيئة الزراعة والسلامة الغذائية في أبوظبي مربي الثروة الداجنة إلى ضرورة مراقبة مستويات درجات الحرارة في المزارع، والتحكم فيها لتجنب العوامل التي تؤثر سلباً على الدواجن، مثل درجة الحرارة (البرد الشديد أو الحر الشديد)، والتيارات الهوائية، وارتفاع نسبة الأمونيا في المزرعة، وغير ذلك الكثير من العوامل التي تثبط الجهاز المناعي، إذ أن ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة يؤدي إلى نفوق كامل القطيع خلال 6-8 ساعات.

وأكدت الهيئة أن درجة الحرارة الملائمة للدجاج في الأعمار الكبيرة 20- 24 درجة، حيث أن الطيور ليس بها غدد عرقية لتنظيم درجة حرارتها وتعتمد علي الجهاز التنفسي والأكياس الهوائية للتخلص من الحرارة الزائدة، و تتأثر الطيور تدريجيا بارتفاع درجة الحرارة فكل ارتفاع في درجة حرارة يتعامل معها الطائر بسلوك مختلف محاولا تقليل الإجهاد.

وحددت الهيئة عبر قناة تليجرام، 4 مراحل لتأثير درجة الحرارة التدريجي على الطيور:«المرحلة الأولى عند وصول درجة الحرارة من 26-30 درجة» تسبب أو يلاحظ انخفاض بسيط في استهلاك العلف، زيادة الإقبال على مياه الشرب، وفرد الجناح قليلاً، اللهث البسيط لبعض الطيور.

والمرحلة الثانية الحرارة عندما تتراوح درجة الحرارة من 30-34 درجة»، يلاحظ في المزرعة انخفاض كبير في استهلاك العلف، الإقبال الشديد علي مياه الشرب، فرد الجناح (الكلي) بعيداً عن الجسم، اللهث لمعظم الطيور الموجودة بنسبة لا تقل عن (25%) من الطيور، وصدور أصوات عالية.

وتبدأ مرحلة الخطر عند المرحلة الثالثة، وذلك عندما تتراوح درجة الحرارة بين 34-38 درجة:« يلاحظ فيها عدم استهلاك العلف، وعدم الإقبال على الماء، جلوس الطائر على الأرض ويلهث بشدة وارتعاش في الجسم، وفي هذه اللحظة يقترب الطائر من النهاية.

المرحلة الرابعة

أما المرحلة الرابعة فهي عندما تتجاوز درجة الحرارة اكثر من 38 درجة تكون مرحلة «النفوق»، ونفوق الدجاج خاصة الكبير في الوزن بأعداد كبيرة، وإذا ارتفعت الحرارة عن 40 درجة ينفق القطيع كله في خلال 6-8 ساعات. وأرجعت الهيئة أسباب نفوق الدواجن نتيجة الاحتباس الحراري إلى حدوث خلل في محاليل الجسم (الالكتروليت) وبالتالي حدوث مشكلات تؤثر على المخ، وحدوث حالات الجفاف نتيجة فقد الجسم للسوائل انخفاض الطاقة المستخدمة للحفاظ علي عمل الوظائف الداخلية وبالتالي فشل عمل أعضاء الجسم، وزيادة لزوجة الدم نتيجة نقص السوائل في الجسم، وفشل في الدورة الدموية نتيجة لزوجة الدم، مما يتسبب في نفوق الطائر نتيجة التوقف الكلي لعمل أجهزة الجسم (المخ- القلب-الكلية- الكبد).