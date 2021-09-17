«حماية» يوعي سائقي الشحن بمخاطر المخدرات

دبي(الاتحاد)

نظم قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في «شرطة دبي»، محاضرة توعوية أمنية للإداريين وسائقي شاحنات الشركات الخاصة العاملة مع قرية الشحن بمطار آل مكتوم الدولي، تطرقوا خلالها لمخاطر المخدرات وأنواعها وأضرارها النفسية والجسدية، والنتائج السلبية المترتبة على تعاطيها، موجهين الحاضرين لضرورة الإبلاغ عن أي مادة يُشتبه بمحتواها ومضمونها.

بدوره، أكد العقيد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري مدير مركز حماية الدولي بالنيابة، أن المركز يسعى لأن يُطور مهارات العاملين بالمنافذ الحيوية ليكونوا قوة مُساعدة في ضبط المُهربين أو من تُسول لهم أنفسهم إدخال مواد ممنوعة لدبي بشكل خاص، وللإمارات بشكل عام، لافتاً إلى أنه تم تعريف الإداريين والسائقين بشركات الشحن بأنواع المخدرات وأشكالها وبعض طرق إخفائها والأضرار الاجتماعية والاقتصادية، وآلية التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عبر الرقم المجاني لشرطة دبي وهو 901، حيث سيتم التعامل مع المُبلغ والمعلومة بسرية تامة.

وأشار مدير مركز حماية الدولي بالنيابة إلى أن المحاضر الرقيب أول موسى جوليد عَرف خلال محاضرته التي أقيمت باللغة الإنجليزية، بالمادة 43 من القانون الاتحادي للمخدرات والتي تنص على أنه لا تقام الدعوى الجنائية على الأشخاص الذين يقومون بالإبلاغ عن أنفسهم، وأنه إذا تقدم المدمن من تلقاء نفسه للعلاج يعفى من العقوبة وذلك بالنظر للحالة النفسية للمدمن واعتباره مريضاً يحتاج للعلاج ويتم إعفاء المدمن من العقوبة في حال تقدم أي من أقاربه سواء أكان الأب أو الأم أو الأخ وحتى الأصدقاء للإبلاغ عنه، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تتعامل مع جميع البلاغات الواردة من قبل الأهالي بالسرية التامة وتراعي مصلحة المُبلغ عنه، وتقدم له جميع وسائل الدعم اللازمة ويتم تحويله للعلاج.