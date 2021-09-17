حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي يليق بإنجاز دولة الإمارات التاريخي في جمع العالم
يَعِدُ فريق إكسبو 2020 دبي بتنظيم حفل افتتاح يليق بإنجاز دولة الإمارات التاريخي في جمع العالم على أرضها، ويشكل تتويجاً لجهود 10 سنوات من التخطيط والإعداد لاستضافة أول إكسبو دولي هو الأكثر تنوعاً على الإطلاق في تاريخ الحدث الدولي الممتد على 170 عاماً.
وأضاف الرئيس التنفيذي للأنشطة الترفيهية والفعاليات: "سيشعر الحضور أن قبة الوصل تحتضنهم، وسيتفاعل الجمهور مع الاستعراضات والموسيقى المتناغمة مع التقنيات التي لم يسبق لها مثيل في العالم، وسيكون حفل القرن، وسيمتد صداه في جميع أرجاء العالم".
وقالت آمنة بالهول - المخرج الإبداعي التنفيذي، الأنشطة الترفيهية والفعاليات، إكسبو 2020 دبي: "سيكون حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي، إن شاء الله، مبهرا حيث لم يسبق له مثيل. لقد اجتهدنا طوال أربع سنوات، وعملنا بجد وتعاونا مع أفضل العقول في هذا المجال من الدولة والمنطقة والعالم. واليوم بكل فخر نقول إن العرض يجسد طموح أبناء دولة الإمارات والعالم العربي في تدشين عهد جديد من الإنجازات الخلاقة".
وقال منير الشرقاوي مصمم ومؤدي عروض فنية:" سيكون العرض هو الأول من نوعه في العالم، أنا أعمل منذ العام 2005 في هذا المجال، وصممت الكثير من العروض لفنانين عرب وعالميين، وفزت بالعديد من الجوائز العالمية، وأستطيع أن أقول إني أشعر بالفخر الكبير بالعمل مع إكسبو 2020 دبي وتقديم هذا العرض المبهر، الذي سيضيف إلى مسيرتي الفنية الكثير".
المصدر: الاتحاد - أبوظبي