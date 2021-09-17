توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية. والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة. وقال المركز، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند 12:32 والمد الثاني عند 23:00 والجزر الأول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 06:12. في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 08:20 والمد الثاني عند الساعة 19:56 والجزر الأول عند الساعة 14:26 والجزر الثاني عند الساعة 02:24.