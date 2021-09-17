أكد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الجمعة، أهمية الحصول على الجرعة الداعمة قبل تاريخ 20 سبتمبر، للحفاظ على الحالة باللون الأخضر في تطبيق الحصن.
وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "تذكير بأهمية الحصول على الجرعة الداعمة قبل تاريخ 20 سبتمبر، للحفاظ على الحالة باللون الأخضر في تطبيق الحصن، إذا حصلت على الجرعة الثانية من لقاح "سينوفارم" قبل 6 أشهر أو أكثر".
تذكير بأهمية الحصول على الجرعة الداعمة قبل تاريخ 20 سبتمبر، للحفاظ على الحالة باللون الأخضر في تطبيق الحصن، إذا حصلت على الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل ستة أشهر أو أكثر. pic.twitter.com/uQSXMcPi4i— مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 17, 2021