تذكير بأهمية الحصول على الجرعة الداعمة قبل تاريخ 20 سبتمبر، للحفاظ على الحالة باللون الأخضر في تطبيق الحصن، إذا حصلت على الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم قبل ستة أشهر أو أكثر. pic.twitter.com/uQSXMcPi4i