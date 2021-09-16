الولايات المتحدة تعين مفوضها العام في «إكسبو 2020 دبي»

نيويورك (وام)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين روبرت كلارك، المفوض العام للولايات المتحدة في معرض إكسبو 2020 دبي. وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية، إن السيد كلارك، سيكون بمثابة ممثل الحكومة الأميركية وكبير مسؤوليها في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وسيقود فريق الولايات المتحدة إلى هذا المعرض الذي سيتولى عرض الثقافة والقيم والتكنولوجيا الأميركية للجمهور العالمي. كما أعلن مكتب الخارجية الأميركية في بيان آخر اختيار 75 من السفراء الشباب الأميركيين للمشاركة في جناح الولايات المتحدة الأميركية في معرض إكسبو 2020 دبي، ولفت البيان إلى أن هؤلاء الشباب تم اختيارهم في إطار عملية تنافسية للغاية على الصعيد الوطني، ويمثلون التنوع والديناميكية في الولايات المتحدة. ويتمتع السيد كلارك بحياة مهنية طويلة في القطاع الخاص، فيما عينه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في لجنة الحفاظ على البيت الأبيض، وقد عمل أيضاً في العديد من المجالس الأميركية. ونوه بيان الخارجية الأميركية إلى أن جناح الولايات المتحدة الأميركية في المعرض العالمي «إكسبو/ دبي» سيشكل منصة لإشراك الجماهير الأجنبية في القيم الأميركية والابتكار والتنوع الثقافي، وأيضاً لتوجيه دعوة للزوار للدراسة والسفر والاستثمار في الولايات المتحدة، وتسليط الضوء على القيادة الأميركية للقضايا العالمية مثل المناخ والفضاء والأمن الغذائي والصحة والابتكار.