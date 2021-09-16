الإمارات وفنلندا توقعان مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية

أبوظبي (وام)

وقعت دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية. وقع المذكرة من جانب دولة الإمارات معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومن الجانب الفنلندي معالي ماتي أنطونين، وزير دولة بوزارة الخارجية الفنلندية، وذلك خلال اجتماع افتراضي. وأكد معالي الشيخ شخبوط آل نهيان قوة العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على الاستمرار في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية فنلندا الصديقة. وأكد معالي أنطونين، حرص فنلندا على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات والمضي بها قدماً نحو آفاق أرحب. حضر الاجتماع كل من نورة محمد جمعة، سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا، وماريانا نيسيلا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة.