«تريندز» و«العرب اللندنية» يبحثان التعاون البحثي

أبوظبي (الاتحاد)

زار صالح البيضاني مدير مكتب صحيفة «العرب» اللندنية في اليمن مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مقره بمنطقة روضة أبوظبي مؤخراً، وتعرف إلى قطاعاته وإداراته المتنوعة، كما اطَّلع على الجهود البحثية والعلمية والمعرفية التي يقوم بها. ورحَّب الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، بصالح البيضاني، واصطحبه في جولة تفقدية تعرف خلالها إلى قطاعات «تريندز» وإداراته المختلفة.

وبحثا أوجه الشراكة البناءة والتعاون المستقبلي بين الجانبين في المجالات البحثية والعلمية والإعلامية، مشيداً بالجهود الإعلامية التي تقوم بها صحيفة العرب اللندنية في تنوير الرأي العام العربي والعالمي وما تقدمه من محتوى معرفي نوعي يتمتع بالمصداقية والموثوقية.

وأوضح العلي أن استراتيجية «تريندز» الجديدة؛ تهدف إلى التوسع في الشراكات والتعاون مع مختلف المؤسسات الإعلامية والأكاديمية، والمراكز البحثية العربية والعالمية، مبيناً أن المركز يستهدف من وراء تعزيز شراكاته البحثية والعلمية أن يكون جسراً عالمياً للتواصل المعرفي والأكاديمي يصل بين المراكز البحثية والجهات الإعلامية والفكرية، إضافة إلى الاضطلاع بدور فاعل في صناعة المستقبل.

وثمَّن البيضاني الجهود البحثية والعملية التي يضطلع بها «تريندز للبحوث والاستشارات»، مضيفاً أن المركز أصبح أيقونة علمية ومعرفية فريدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يقدمه من بحوثٍ رصينة ودراسات معمقة وإصدارات محورية ومهمة. وأهدى الدكتور العلي درع المركز ونسخاً من أحدث الإصدارات إلى صالح البيضاني، تقديراً لما تقدمه صحيفة العرب اللندنية من محتوى إعلامي ومعرفي رائد.