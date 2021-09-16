فارس المزروعي: محمد بن زايد رمز السلام والتسامح عالمياًً

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، إنجازات الإمارات المتوالية في نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وتعزيز أسس الأمن والاستقرار بين شعوب المنطقة والعالم.

وبارك معاليه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حصوله على جائزة «رجل الدولة - الباحث» العالمية المرموقة من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة، وجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي.

وأكد أن حصول سموه على هذه الجائزة العالمية المرموقة، هو تتويج مستحق لإسهاماته الإنسانية التي شملت العالم أجمع، فقد رسخ سموه من خلال سياسته الحكيمة نهجاً راسخاً في إحلال السلام ونشر الخير والدفاع عن قضايا التعايش عالمياً، وهو ما جعل الدولة تتصدر الدول المتقدمة في نشر السلام والمحبة بين شعوب العالم أجمع.