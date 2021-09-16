مريم المهيري تناقش شراكات جديدة لتعزيز الأمن الغذائي

دبي (الاتحاد)

اختتمت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي، أمس، زيارة رسمية لأوكرانيا استمرت 4 أيام، ناقشت خلالها سبل التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الأمن الغذائي والمائي، مع التركيز على آليات تفعيل الشراكات الجديدة بمجال الاستثمار الزراعي الخارجي في أوكرانيا والتي تعتبر من أهم المناطق الغنية بالموارد الطبيعية التي تساهم في إنشاء مشاريع زراعية استثمارية تنافسية ومستدامة، كما اطلعت على القدرات الهائلة لأوكرانيا في مجال إنتاج الحبوب وبحث إمكانية تصديرها إلى الإمارات، بما يعزز الشراكة والتعاون بين البلدين.

ضم الوفد المرافق لمعالي مريم المهيري ممثلين عن وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الاقتصاد، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما ضم ممثلين من شركة «عيسى الغرير للاستثمار»، ومجموعة الابتكار الصناعية الإماراتية، وموانئ دبي العالمية، وشركة «إليت أجرو»، وشركة الظاهرة الزراعية ومزرعة «فيش فارم» وشركة إعمار.

وقالت معالي المهيري: «تقع أوكرانيا على واحدة من أهم مناطق العالم الصالحة للزراعة. حيث إن أكثر من ثلثي مساحة البلاد البالغة 600 ألف كيلومتر مربع مخصصة للزراعة، وأكثر من نصف هذه المساحة مستخدمة فعلياً وصالحة للإنتاج الزراعي، حيث إن المساحة الغالبة من هذه الأراضي تتكون من التربة السوداء التي تحتوي على العديد من العوامل المساعدة في إنتاج المحاصيل بوفرة، وتعد هذه التربة خصبة للغاية مما يجعلها استثنائية لنمو المحاصيل وخاصة القمح والشعير والذرة والشمندر السكري ودوار الشمس وفول الصويا والسلجم».

وأضافت: «تأتي الزيارة إلى أوكرانيا في إطار استراتيجيتنا لاستكشاف المزيد من فرص الشراكة لتعزيز الأمن الغذائي للإمارات. وستتيح تلك الشراكة تبادل الخبرات ومساعدة الدولة على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وعلى رأسها تنويع مصادر الغذاء الخارجية وتنويع الاستثمارات الزراعية الخارجية. ونحن بدورنا على استعداد كامل لتقديم خبراتنا في مجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة، ولا سيما تقنيات الزراعة الخاضعة للرقابة وتربية الأحياء المائية، لمساعدة أوكرانيا على إنشاء قطاع زراعي ممكن بأحدث التقنيات الحديثة والفاعلة في الإنتاجية».

واطلعت معاليها والوفد المرافق خلال الزيارة على عدد من منشآت إنتاج وتخزين الحبوب والسكر في أوكرانيا، كما ناقشت معاليها مع نظيرها الأوكراني رومان ليشينكو وزير السياسة الزراعية والأغذية مختلف جوانب تجارة الحبوب الدولية والاستثمار الزراعي الخارجي المسؤول، بما في ذلك المسائل اللوجستية وخطوط الإمداد.