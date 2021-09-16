تطوير شبكة مياه الأمطار في شارع الحصن برأس الخيمة في المرحلة الأخيرة

مريم بوخطامين (بوخطامين)

أكد المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، سعي الدائرة الدائم نحو تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لديها بما فيها تطوير وصيانة الطرق، حيث تعمل مؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة على مشروع تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في شارع الحصن في رأس الخيمة.

وأوضح الحمادي أن المشروع الذي تقوم به الدائرة مصمم لتصريف مياه الأمطار، خلال الموسم القادم، مشيراً

إلى أنه تم بدء العمل في المرحلة الحالية «الأخيرة» من المشروع في مطلع الأسبوع الماضي، والذي يمتد من بعد دوار الدفاع المدني بالإمارة باتجاه تقاطع المنار، مؤكداً أن تلك المرحلة تعد استكمالًا لمراحل المشروع الممتدة من جسر رأس الخيمة وحتى تقاطع المنار، ومن المقرر الانتهاء من جميع مراحل المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأشار المهندس أحمد الحمادي إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد نمواً كبيراً على جميع الأصعدة، مضيفاً: وتولي حكومتنا الرشيدة أولوية كبيرة لمشاريع تطوير البنية التحتية في جميع أنحاء الدولة لترسي دعائم التطور والنمو، وتعزز بشكل أكبر مكانة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، لتحقيق رؤية دولة الإمارات الوطنية 2021، منوهاً بأنه ومنذ إنشاء دائرة الخدمات العامة في عام 1985 حققت «الدائرة» إنجازات ونجاحات مميزة، وكان لها الدور الفعال والمميز لدعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية

وبين الحمادي أن دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، وذلك لضمان توفير السلامة الصحية للمراجعين والحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، لافتاً إلى أن الاشتراطات اشتملت المحافظة على التباعد الجسدي، وترك مسافة مترين عن الآخرين، والالتزام بالملصقات الإرشادية للمتعاملين، وارتداء الكمامات والقفازات، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول، مؤكداً أن الهدف الرئيس هو الارتقاء بالمستوى الحضاري للإمارة.