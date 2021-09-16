«كهرباء الشارقة» تنفذ خط مياه استراتيجياً من «حمده» إلى «البديع»

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة المياه بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تنفيذ وتشغيل خط مياه استراتيجي من منطقة حمده إلى منطقة البديع بطول إجمالي 56 كم وقطر 800 ملم وبتكلفة إجمالية قدرها 96 مليون درهم غير شاملة لقيمة المواد، مما يعزز ويضمن تنوع مصادر المياه في مدينة الشارقة، ويضمن استمرارية الخدمة.

وأوضح المهندس عصام الملا مدير الإدارة أن الهيئة تسعى إلى تدعيم شبكات نقل المياه ورفع كميات التدفق المائي، لتلبية النمو المتسارع على المياه في مختلف مناطق الشارقة ووضعت الهيئة استراتيجية لاستدامة المياه، وتطوير الشبكات من خلال تنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية والطفرة الإنشائية والاقتصادية والحضارية الكبيرة التي تشهدها إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

عصام الملا

وأشار إلى أن الخط الاستراتيجي الجديد الذي تم إنجازه وتشغيله يخدم المناطق الجديدة على امتداد طريق خورفكان كما سيتم ربطه بعدد من الخطوط القديمة لخدمة عدد من المناطق تتضمن السيوح والشعبيات على طريق خورفكان، ومنتزه الصحراء ومحمية البردي بالمنطقة الوسطى.

وأضاف أن الخط الجديد تم تنفيذه وفق أفضل المواصفات باستخدام تمديدات مصنوعة من مادة الكاربون ستيل المعزول ليتناسب مع المتطلبات الصحية، وتعتبر أكثر الأنابيب المستخدمة قوة وصلابة وتحمل للضغوط وأقل عرضة للتلف أو الكسر في مجال نقل المياه. مما سيعزز ويضمن تنوع مصادر المياه في مدينة الشارقة لضمان استمرارية الخدمة، ومنع أي انقطاع أو ضعف في تدفق المياه. وتم إنجاز المشروع في زمن قياسي لم يتجاوز عام ونصف العام.