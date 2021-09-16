535 رخصة بناء في دبا الفجيرة منذ يناير

دبا الفجيرة (الاتحاد)

كشف المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أن إدارة الشؤون الهندسية والتخطيط أصدرت منذ بداية يناير وحتى أغسطس من العام الجاري، (535) رخصة بناء تمثلت في (327) رخصة بناء سكنية و(118) رخصة بناء صناعية وخدمات، و(43) رخصة بناء لأرض زراعية، و(47) رخصة بناء تجارية وتجارية سكنية، كما تم اعتماد (511) شهادة إنجاز في الفترة ذاتها.

وأكد المهندس اليماحي أن الإدارة تقوم بعدة حملات وزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة للتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات البناء الآمن لضمان تطبيق كافة شروط الأمن والسلامة وفق المعايير والمخططات التنفيذية والرخص المعتمدة، وأيضاً لرصد تجاوزات البناء بالمنشآت التجارية والصناعية والوحدات السكنية القائمة وكذلك المواقع قيد الإنشاء.