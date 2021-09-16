«مكافآت تعاونيتي» تدعم القوة الشرائية للمتسوقين في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

دشنت تعاونية الشارقة برنامج «مكافآت تعاونيتي»، أحد أفضل برامج المكافآت على مستوى الدولة، عقب إطلاقه تجريبياً في يوليو الماضي، وتجاوز عدد المشاركين المفعلين رسمياً في النظام إلى 120 ألف مشترك، إلى جانب اشتراك أكثر من 10 آلاف مشترك جديد، ولايزال العدد في تزايد نظراً للإقبال الكبير من قبل المتعاملين على التسجيل في النظام.

وأوضح ماجد الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن برنامج «مكافآت تعاونيتي» يعد برنامج المكافآت الأكثر تفاعلاً من قبل المتعاملين في متاجر التجزئة، مشيراً إلى أنه يسهم في دعم القوة الشرائية للمستهلكين، حيث عملت الجمعية على تطويره وفق منظومة دقيقة تعتمد على فهم متطلبات واحتياجات المتعاملين، وتقديمها بشكل أفضل، ما يسهم في زيادة عدد المنتسبين للبرنامج، وتوسيع الآفاق وتحقيق النمو وزيادة المبيعات.

وأفاد بأن «مكافآت تعاونيتي» يتميز بحوافز وخصومات متنوعة للمتسوقين، حيث يتم مكافأة المتسوق عند انضمامه للبرنامج، والحصول على أرباحه عن العام المنصرم عند إكمال التسجيل فيه، حيث تعتمد منظومة العمل على منح العميل نقاط على كل عملية شراء عبر فروع التعاونية المنتشرة في كافة أنحاء إمارة الشارقة أو عبر المتجر الإلكتروني، ثم استردادها بصورة رصيد مشتريات، بنسبة مردود ربحي يعتبر الأفضل على مستوى التعاونيات في الدولة، بحيث سيكسب نقطة مقابل كل درهم يتم إنفاقة على جميع المنتجات.