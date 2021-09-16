حقائب مدرسية للأيتام بعجمان

عجمان (الاتحاد)

سلمت هيئة الهلال الأحمر، (فرع عجمان)، مؤسسة منار الإيمان الخيرية بعجمان، مجموعة من الحقائب المدرسية، التي استفاد منها عدد من الأيتام الدارسين في مدارس المؤسسة، وذلك ضمن مبادرة «صناع الأمل»، التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة.

شارك في عملية توزيع الحقائب على الأيتام المستفيدين، الشيخ علي بن محمد بن علي النعيمي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية، وناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي للمؤسسة، ومحمد عمر الشمري، مدير الهلال الأحمر الإماراتي - مركز عجمان، وفاطمة المطروشي، مدير ة المدرسة.

وتهدف مبادرة «صناع الأمل»، إلى توفير الاحتياجات الأساسية المدرسية، وتخفيف العبء عن كاهل عائلات الطلبة من ذوي الدخل المحدود وادخال البهجة والسرور على الأسر المتعففة والطلاب. وقال ناصر بن علي الجنيبي:«نشكر الهلال الأحمر الإماراتي على المبادرات النوعية التي يقوم بها من أجل الوقوف على احتياجات الطلبة، ودعم طلبة الأسر المتعففة ذات الدخل المحدود، لتشجيعهم على إكمال مسيرة التعلم والتعليم رغم الصعوبات التي تحيط بهم».