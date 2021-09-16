تعزيز الوعي بممارسات سلامة الأمهات والمواليد

دبي (الاتحاد)

تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى الذي يصادف اليوم 17 سبتمبر ويحمل هذا العام شعار «حان وقت العمل من أجل ولادة في كنف الأمان والاحترام». وتزامناً مع هذه المناسبة، وضمن فعاليات الاحتفال سيتم إضاءة برواز دبي باللون البرتقالي، في الساعة السادسة مساءً.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال خططها ومبادراتها المتعددة الاختصاصات على تعزيز الوعي حول سلامة الأمهات والمواليد أثناء الولادة، من خلال تقديم رعاية متميزة ومأمونة مع توفر أخصائيين صحيين مؤهلين يعملون في كنف بيئات داعمة، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع جميع الشركاء واعتماد برامج صحية ومجتمعية شاملة، بما يحقق استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمبتكرة لوقاية المجتمع من الأمراض وتعزيز الرعاية الصحية.

وأوضحت الدكتورة عصمت القاسم رئيس قسم الأمومة والطفولة، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع استحدثت عيادات إلكترونية لتطوير الخدمات الصحية لقسم الأمومة والطفولة، في إطار البرامج والمشاريع المتوافقة مع الإجراءات والتدابير الاحترازية لاحتواء كوفيد-19. كما تشمل الممارسات المعتمدة العناية بصحة الأم ما قبل الحمل ومتابعة خلال الشهر الرابع من الحمل، وأثناء وبعد الوضع، إضافة إلى البرامج التثقيفية للأمهات التي تتعلق بالصحة العامة والتغذية والرعاية الصحية للأطفال ووقايتهم من الأمراض وخدمة التطعيمات. وأشارت إلى أن الخدمات الصحية التخصصية تتضمن زيارات عن بعد للأم ورضيعها حديث الولادة في الأسبوع الأول، مع إتاحة الحضور إلى المستشفى أو المركز الصحي حسب المنطقة الطبية إذا استدعى الوضع، بالإضافة لزيارات التطعيم لجميع الأعمار، ماعدا عمر الشهرين والتطعيمات الجديدة، فيتم تقييم حالة الطفل من خلال العيادة الإلكترونية وتقديم التطعيم في اليوم الثاني عن طريق خدمة التطعيم من المركبة. وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت إعلان اليوم العالمي لسلامة المرضى منذ العام 2019، والهدف الأساسي منه تعزيز الفهم العالمي لسلامة المرضى، وتكثيف المشاركة في مأمونية الرعاية الصحية.