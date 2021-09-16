«حقيبة طعام صحية» للموظفين

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج «حقيبة الطعام الصحية للموظفين» بهدف تعزيز أساليب التغذية الصحية ونمط الحياة الصحي، من خلال زيادة وعيهم بأهمية تناول الغذاء الصحي.

وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، أن إطلاق برنامج «حقيبة الطعام الصحية للموظفين» يأتي ضمن سلسلة البرامج التوعوية الهادفة لخلق بيئة داعمة للصحة، تسهم بتمكين الموظفين من تبني عادات صحية وزيادة الوعي الصحي بأساليب التغذية الصحية ونمط الحياة الصحي. وأشار الرند إلى أهمية البرامج التوعوية التي تطلقها الوزارة، سواء لأفراد المجتمع أو الموظفين بشكل دوري، والمساهمة الفعالة والاستباقية لتحقيق أفضل النتائج على صعيد دعم وتعزيز السلوك اليومي وفق أنماط الحياة الصحية.

وأوضحت الدكتورة فضيلة شريف مدير إدارة التعزيز الصحي أن برنامج حقيبة الطعام الصحية للموظفين بالتعاون مع شركة«ديلمونت» يأتي ضمن برنامج متكامل يشمل ورش عمل تفاعلية، ونشرات توعية، بالإضافة للدليل الإرشادي الذي يشمل خطوات عملية تساهم في تعزيز أساليب التغذية الصحية.