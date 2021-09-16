تعزيز التعاون بين «أبوظبي للدفاع المدني» و«الطوارئ» بالإمارة

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة أبوظبي سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الحوكمة المؤسسية.

والتقى العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني في مكتبه الدكتور ناصر حميد النعيمي - مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة أبوظبي بالإنابة، وتم تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين.

وقدم الدكتور النعيمي فكرة عن رؤية المركز في أن يكون نموذجاً رائداً في إدارة الأزمات بإمارة أبوظبي ورسالته في العمل على تطوير السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز ثقافة الابتكار واستشراف المستقبل للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وأكد مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حكومة أبوظبي حرصاً على سلامة الجميع وضمان السلامة الوقائية في المباني والمنشآت إيماناً بأهمية الحفاظ على المكتسبات وسلامة الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن الهيئة تركز في توجهها الاستراتيجي على تعزيز السلامة والوعي الوقائي لدى المجتمع ورضا المتعاملين بخدمات الدفاع المدني، وتعزيز الثقافة الوقائية وسلوكيات السلامة في المجتمع وتفعيل منظومة التطوع في المجتمع وضمان تكامل خدمات الهيئة مع شركائها الداخليين والخارجيين.