القائد العام لشرطة دبي يستقبل سفيرة أستراليا

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، هايدي فينامور سفيرة أستراليا لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والسفارة الأسترالية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفريق المري، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بالجاليات المقيمة على أرض الإمارة كافة وتوفير الخدمات اللازمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي وضعت جل اهتمامها لتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبها، أشادت فينامور بالجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي والسمعة العالمية التي حققتها في توفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، متمنية لمسيرتها الاستمرار في التميز والريادة، محلياً وعالمياً.

كما تم على هامش الزيارة، استعراض جهود لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي، وتقديم نبذة عن المزايا والخصومات التي تقدمها بطاقة «إسعاد» في مختلف القطاعات لحامليها. وقدمت شرطة دبي العضوية الفخرية في بطاقة «إسعاد» لسفيرة أستراليا. وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية.