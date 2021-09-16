شرطة دبي تطلق «رحلة السعادة في القيادة العامة»

دبي (الاتحاد)

أطلقت إدارة التوعية الأمنية بالقيادة العامة لشرطة دبي، مبادرة «رحلة السعادة في القيادة العامة»، الهادفة إلى فتح مجال الزيارات لطلبة المدارس إلى القيادة العامة لشرطة دبي، وتحديداً قاعة خط الدفاع الأول في متحف شرطة دبي، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة وفعاليات التوعية لهم.

وأوضح الرائد علي يوسف يعقوب رئيس قسم التنوع الثقافي بالوكالة في إدارة التوعية الأمنية، أن مبادرة «رحلة السعادة في القيادة العامة» تهدف إلى إسعاد الطلبة، وتعزيز الشعور بالأمن والثقة في الشرطة، وغرس القيم الأمنية والإنسانية، ونشر قيم التعايش والتسامح من خلال المحاضرات وفعاليات التوعية.