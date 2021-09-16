«الملكية الفكرية» في ورشة لموظفي شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة في شرطة دبي، والدكتور وليد عبد الناصر، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، انطلاق ورشة عمل بعنوان «معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع لمبتكري شرطة دبي، نظام الإيداع العالمي لطلبات براءات الاختراع»، تنظمها المنظمة العالمية، ومركز المعرفة والابتكار في شرطة دبي. وقال اللواء أحمد رفيع: إن هذه الورشة تأتي استكمالاً للجهود المشتركة بين الجانبين في سبيل تعزيز حماية الملكية الفكرية والابتكار، وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها القيادة العامة والمنظمة عام 2017 في جنيف لتحقيق ذات الأهداف، وكانت شرطة دبي، بواقع تلك المذكرة، أول جهة شرطية في العالم توقع اتفاقية مع المنظمة في هذا المجال.

وأكد اللواء رفيع أن ترسيخ حقوق الملكية الفكرية وحماية أصحاب الاختراعات والابتكارات في مجتمع ما، هو مؤشر حقيقي على تقدمه ونهضته، وسبيل للدفع بالاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية وصولاً إلى الرفاه الاجتماعي للأفراد، منوهاً بأن شرطة دبي حريصة على زيادة وعي الموظفين بأهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمشاريع الابتكارية والمصنفات التي يعملون بها، بما يضمن المساهمة في دعم أداء الدولة في مؤشر الابتكار العالمي.

وأكد الدكتور وليد عبد الناصر، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المنظمة وشرطة دبي عام 2017، باعتبارها الركيزة الأساسية للتعاون المستمر بين الجانبين، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية.