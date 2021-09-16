خلال جلسة افتراضية لشرطة أبوظبي: إنجازات «كلنا شرطة» في يوم التطوع

أبوظبي (وام)

نظمت شرطة أبوظبي جلسة حوارية افتراضية مع مجموعة من أعضاء مبادرة كلنا شرطة، تزامناً مع «يوم التطوع العربي» الذي يصادف 15 سبتمبر من كل عام.

واستعرض العقيد بهيان حمد العامري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع، مبادرة «كلنا شرطة» ونهجها التطوعي الناجح ودورها الريادي في تنظيم علاقة الشرطة والمجتمع بطرق جديدة شجعت المواطنين والمقيمين على التطوع لحماية المجتمع وتعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأكد أن العمل التطوعي هو عمل إنساني غرسه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في أبناء الإمارات ومستمر على نهج القيادة الرشيدة في رعاية المجتمع، مشيداً بجهود الفرق والأعضاء التطوعية وتحليهم العالي بالمسؤولية وأدائهم واجباتهم الأمنية في صون مكتسبات الأمن والأمان.

من جانبه، قال المقدم الحاج مبخوت المنهالي رئيس قسم «كلنا شرطة»: إن المبادرة تفتح الباب أمام جميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة على العمل التطوعي والأمني.

بدوره، استعرض النقيب فهد الكعبي مدير فرع التدريب في قسم «كلنا شرطة» الأثر الذي حققه برنامج كلنا شرطة على المجتمع، ودور المتطوعين وبعض النتائج والإحصائيات والمشاركات والجوائز التي حازت عليها المبادرة والأعضاء والفرق منذ إطلاقها في 2016.

وأشار الملازم فضل التميمي مدير فرع «كلنا شرطة» إلى جهود الأعضاء التطوعية في مواجهة جائحة «كورونا» ومشاركتهم في مختلف العمليات الميدانية والإدارية، من خلال توزيع مواد السلامة العامة والحماية الشخصية ومواد التعقيم لعدد كبير من فئة العمال في المناطق الاقتصادية والصناعية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وفي عمليات الفحوص المجانية خلال فترة المسح الوطني. ولفت أسامة الحجاج قائد فريق «كلنا شرطة» في مجلس المشرف، إلى أن التطوع ظاهرة إيجابية تقوي العلاقات بين الفرد والمجتمع وتكسبهم المهارات والقدرة على التواصل والتعايش السلمي والتسامح.