أبوظبي (الاتحاد) يستأنف المجمّع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إقامة العروض الفنية الحية للموسيقى والرقص والمسرح في العاصمة، ابتداءً من 23 سبتمبر الجاري، بعد تعليق هذه الفعاليات منذ مارس 2020 نتيجة لانتشار جائحة «كوفيد-19». وفي إطار الجهود المستمرة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والهادفة إلى الحفاظ على التراث الثقافي لأبوظبي والترويج له، تم تأكيد إقامة مجموعة متنوعة من العروض الفنية، تبدأ بحفل للنجم الإماراتي الشهير فايز السعيد في 23 سبتمبر. وسيتم الإعلان عن تفاصيل العروض التالية خلال الفترة المقبلة. وقالت ريم فضة، مدير المجمّع الثقافي: تساهم العروض الفنية الحية في إضفاء قيمة لا تُقدر بثمن على مجتمعنا. ومن خلال هذه الفعاليات نتيح المجال واسعاً أمام فرص التعبير الإبداعي والحوار المجتمعي والخبرات المشتركة، وتوفير الأنشطة الترفيهية الثقافية لجميع الحاضرين. ومن هذا المنطلق، يسعدنا الإعلان عن عودة عروضنا الحية في إمارة أبوظبي، وإتاحة فرص التلاقي بين الفنانين وأفراد المجتمع لإعادة تشكيل ثروتنا المجتمعية، وإظهار التنوع الثقافي الغني للمقيمين في أبوظبي. وستسهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز محلي وإقليمي رائد للفنون والموسيقى بعد فترة طويلة من تعليق هذه الفعاليات. ويقام حفل فايز السعيد في تمام الساعة 8:00 مساءً، حيث أثبت الفنان حضوره منذ انطلاقته الأولى عام 2006 عبر ألبوم «مشاكل»، ومن أغنياته الشهيرة «ينسى» و«جيتك على الموعد». واعتباراً من اليوم، يمكن الحصول على تذاكر الحفل بأسعار تبدأ من 200 درهم للشخص. وينبغي على جميع الراغبين بدخول المجمّع الثقافي لحضور هذه الفعاليات، الحصول على تصريح المرور الأخضر عبر تطبيق «الحصن»، بالإضافة إلى شهادة اختبار سلبية لتفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي آر) صالحة لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.