أطلق أنس بوخش، الشخصية الإعلامية الشهيرة ورائد العمل الخيري المعروف ببرنامج ABtalks# ذو الطابع الإنساني الذي يقدمه على «يوتيوب» حملة خيرية مع دبي العطاء، المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. الحملة، التي تم الترويج لها على منصات ABtalks# وأنس بوخش الشخصية والتجارية، نجحت في جمع 1.7 مليون درهم إماراتي ستخصص لمساعدة الأطفال على التسجيل في العام الدراسي المقبل. وقامت الحملة بتخطي هدفها الأولي لجمع مليون درهم من خلال تشجيع الناس على دعم الأطفال الأكثر احتياجاً بالتبرع حتى لو بأقل من 5 دراهم، والتي يمكن أن توفر التعليم لطفل ليوم واحد. وقد أسفرت الحملة، التي حققت انتشاراً واسع النطاق، عن دعم هائل من متابعي وعشاق ABtalks# ومن المشاهير أيضاً، حيث جمعت 1.7 مليون درهم إماراتي لتعليم الأطفال. وبهذا الصدد صرح أنس بوخش، مؤسس ABtalks# أن «أسس المجتمعات الناجحة مبنية على التعليم. وواجبنا كمجتمع أن نساعد أجيال المستقبل عبر المساهمة في بناء مستقبل واعد. يشرفنا أن نتعاون مع دبي العطاء في تحقيق أهداف هذه المبادرة. وبمساعدة مشاهدينا وأصدقائنا في دبي العطاء، يسعدني إعلان أننا تمكنا من تأمين ما يقارب ضعف ما كنا نسعى إليه». وقال سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء «كل طفل في وقتنا الحاضر يمثل مستقبلنا غداً. لذلك، تقع على عاتقنا مسؤولية إعدادهم لهذا المستقبل من خلال توفير تعليم سليم لهم. نشكر أنس بوخش على إطلاق هذه الحملة النبيلة خلال شهر رمضان المبارك والتي أعطت الفرصة للأفراد من داخل دولة الإمارات وخارجها لدعم وتمكين الأطفال المحرومين من خلال توفير فرص التعليم لهم عبر برامجنا التعليمية المتنوعة». وسيذهب المبلغ، الذي تم جمعه من خلال الحملة، لدعم الأطفال في الشرق الأوسط من خلال برامج دبي العطاء التعليمية التي تهدف إلى تمكين الأطفال في البلدان النامية من خلال الحصول على التعليم السليم.
حول «دبي للعطاء» منذ تأسيسها، تعمل «دبي العطاء»، جزء من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، على توفير فرص التعليم السليم للأطفال والشباب في البلدان النامية من خلال تصميم وتمويل البرامج الطموحة التي تتسم بالفاعلية والاستدامة والقابلة للتوسع. وحتى اليوم، نجحت المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها في إطلاق برامج تعليمية لمساعدة ما يزيد على 20 مليون مستفيد في 60 بلداً نامياً. وتلعب «دبي العطاء» دوراً رئيساً في المساعدة على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يهدف إلى ضمان التعليم السليم المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع بحلول عام 2030، من خلال دعم برامج تنمية الطفولة المبكرة والحصول على التعليم الأساسي والثانوي السليم، والتدريب التقني والمهني وتدريب الشباب، وكذلك التركيز بشكل خاص على التعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة. علاوة على ذلك، تتبنى دبي العطاء نهجًا استراتيجيًا لتحسين مستوى التحاق الطلاب ونتائج التعلم من خلال نموذج متكامل للصحة المدرسية والتغذية الذي يتكون من أنشطة التخلص من الديدان المعوية في المدارس، والتغذية المدرسية، وتوفير المياه والمرافق الصحية والنظافة الشخصية في المدارس. دبي العطاء هي عضو في إدارة التواصل العالمي التابعة للأمم المتحدة (UN DGC)، فضلاً عن كونها منظمة غير حكومية مسجلة تحت إشراف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري (IACAD)، الجهة المنظمة للأنشطة الخيرية في دبي. وتعتبر المنظمة الإنسانية العالمية التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها مخولة بجمع التبرعات من خلال التبرعات المباشرة أو حملات جمع التبرعات، فضلاً عن استخراج جميع التصاريح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. يعتبر العمل التطوعي أداة قوية بالنسبة لدبي العطاء من أجل إشراك أفراد المجتمع في مواجهة تحديات التنمية. تجمع دبي العطاء كافة أطياف المجتمع الإماراتي من خلال مجموعة كبيرة من المبادرات التطوعية والتوعوية المرتبطة بمهمتها العالمية. المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني:www.dubaicares.ae
نبذة عن #ABtalks: يقدم رائد الأعمال والمحاور واليوتيوبر أنس بوخش برنامج #ABtalks الذي يُبثّ على منصة «يوتيوب»، والذي يستضيف فيه عدداً من ألمع النجوم والرياضيين وروّاد الأعمال والشخصيات المؤثرة ليكشف عن جانبهم الحقيقي دون أية رتوش. يتم اختيار ضيوف البرنامج بعناية ويكشف كلّ «فصلٍ» منه عن تفاصيل لم يتحدثون عنها من قبل، والنتيجة مقابلات تتضمن أخبار حصرية وجريئة. ولقد أطلق بوخش قناته الخاصة على يوتيوب عام 2014 وأصبحت منذ ذلك الحين مساحةً لتحفيز الفكر بفضل المقابلات العديدة التي أجراها مع مجموعةٍ من الشخصيات المؤثرة والملهمة. نظراً للنجاح الكبير الذي حققته حوارات #ABtalks، أصبح أنس بوخش أحد أبرز رواد الأعمال في المنطقة، كما أنه مالك علامات Bukhash Brothers وCHALK وBUKA.