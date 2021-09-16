أبوظبي (الاتحاد) انطلقت فعاليات الدورة السابعة من المؤتمر الدولي للأمراض الجلدية والتجميل في فندق كونراد في أبراج الاتحاد في أبوظبي، وبحضور نخبة من الخبراء والأطباء والمحاضرين العالميين من أميركا وأوروبا وأسيا والشرق الأوسط والخليج العربي، ويستمر المؤتمر حتى 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 500 طبيب ومتخصص. ورحب الدكتور خالد عثمان رئيس المؤتمر في كلمة الافتتاح بالمتحدثين البارزين والمندوبين من مختلف البلدان، مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وأيرلندا وسويسرا وبولندا وصربيا وتايلاند والهند والسعودية والبحرين ومصر والإمارات. وقال عثمان إن المؤتمر سسيستكشف التطورات في طب الأمراض الجلدية، والتقنيات المبتكرة ضد الأمراض والعيوب الجلدية الرئيسية، وسيسهل نشر أحدث المعارف والخبرات المستمدة من الأبحاث في مجالات الأمراض الجلدية وجراحة الجلد وطب التجميل. وأضاف: يشهد المؤتمر طرح العديد من أوراق العمل العلمية والبحثية، بخصوص هذه الجائحة، وعلاقتها بالأمراض الجلدية، كما سيتم طرح العلاجات والأدوية الطبية والتجميلية، وكذلك طرق علاجات جديدة، مثل العلاجات البيولوجية والأكزيما الحادة المزمنة والثعلبة وغيرها، كما سيتم عرض عدد من أحدث أنواع أجهزة الليزر، لافتاً إلى أن الشركات العالمية باتت تنظر إلى إمارة أبوظبي كنقطة انطلاق للأسواق العالمية، نظراً إلى الموقع الاستراتيجي للإمارة الذي يربط الشرق والغرب. وقال الدكتور ياسر الأسيوطي، نائب رئيس المؤتمر: يسعى المؤتمر إلى تعزيز جهود التوعية ورفع وعي متخصصي الرعاية الصحية بمجال الوقاية من الأمراض الجلدية، وتمكين المجتمع الطبي المحلي من التعرف إلى أحدث الممارسات الطبية العالمية المثبتة بالدليل العلمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم قصص النجاح في هذا المجال. وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش مواضيع عدة منها أمراض الجلد الوراثية، وحب الشباب، وسرطان الجلد، والكلف والتجاعيد، وآخر ما توصل إليه العلم في أمراض واختلالات الشعر وزراعته، والأورام الجلدية وعلاجاتها، والعلاج بالإبر والليزر، والذي بات يأخذ حيزاً كبيراً في علاج الأمراض الجلدية مثل التصبغات الجلدية، والكلف، وآثار الحروق، والوحمات الدموية، والدوالي الساقية، والوشم وأكثر الأمراض الجلدية انتشاراً الصدفية والبهاق والأكزيما والفطريات بأنواعها. ولفت الدكتور ياسر الأسيوطي إلى أن معرض «أيدا» سيعرض أحدث التقنيات والأجهزة التي تستخدم في مجال تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية وتقنيات العلاج بالليزر والعلاج التجميلي، مشيراً إلى أن المعرض تشارك فيه هذا العام 20 شركة عارضة تطرح أحدث الأجهزة وأحدث المعدات الطبية المتعلقة بطب الجلد والتجميل والليزر.