أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محادثات معمقة مع معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا. وكتب سموه على تويتر "أجريت محادثات معمقة مع رئيس وزراء بريطانيا في العاصمة لندن، حول تعزيز وتطوير علاقاتنا الإستراتيجية الراسخة، إضافة إلى أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "الإمارات ماضية في تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة ووضع أسس للتعاون المستدام وتحقيق المصالح المشتركة.. وقد شهدت اليوم ورئيس الوزراء بوريس جونسون توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا في مختلف المجالات".