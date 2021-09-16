بحضور محمد بن زايد وبوريس جونسون.. إعلان شراكة للاستثمار السيادي بين مبادلة ووزارة التجارة البريطانية بـ10 مليارات جنيه إسترليني
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين شركة مبادلة للاستثمار ووزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة للاستثمار السيادي بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بقيمة 10 مليارات جنيه إسترليني.
وتهدف الاتفاقية إلى توسعة نطاق شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين والتي أعلن عنها خلال شهر مارس 2021.
المصدر: وام