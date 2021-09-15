أنور قرقاش: جائزة معهد واشنطن تقدير صادف أهله

أبوظبي (الاتحاد)

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جائزة «رجل الدولة- الباحث» من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، تقديراً صادف أهله.

وأشار إلى ما لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من رؤى وقناعات راسخة في قضايا السلام والاستقرار والتسامح، الأمر الذي تثبته القرارات الاستراتيجية الجريئة في سبيل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للمنطقة والعالم.

وفي تغريدة على «تويتر»، دوّن قرقاش قوله: «منح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جائزة «رجل الدولة – الباحث» من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقدير صادف أهله، فسموه صاحب رؤية وقناعات راسخة في قضايا السلام والاستقرار والتسامح، وهذا ما تثبته القرارات الاستراتيجية الجريئة في سبيل مستقبل أفضل وأكثر ازدهاراً للمنطقة والعالم».