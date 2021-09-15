الشيخة فاطمة تتلقى درعاً تذكارية من شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

تقديراً وعرفاناً بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات، أهدت القيادة العامة لشرطة دبي، سموها درعاً تذكارية، نظير دعم سموها لابنة الإمارات اللامحدود، والدفع بمسيرتها التنموية لتكون شريكاً وسنداً لأخيها الرجل في بناء ورفعة الوطن.

تسلمت الدرع معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، لدى استقبالها وفد المجلس النسائي لشرطة دبي برئاسة الرائد خبير العنود أحمد السعدي، وحضور ملازم أول بدرية سالم السويدي وصابرين الزرعوني.

وتوجهت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، بالشكر إلى وفد شرطة دبي، على بادرتهم وجهودهم المستمرة لدعم العنصر النسائي وتذليل كافة العقبات أمام المرأة لتتمكن من اقتحام مختلف المجالات، ولعب دوري محوري في المجتمع، مؤكدةً استمرار دعم سموها لابنة الإمارات لتحقيق المزيد من المنجزات والمكاسب، وتقلد مراكز قيادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتكون رمزاً من رموز الفكر والإبداع والإرادة، ومحط أنظار العالم بإنجازاتها المتعددة والمتميزة.

من جانبها، نقلت الرائد عنود السعدي، تحيات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مؤكدة اهتمام معاليه وحرصه على تعزيز توجهات الدولة وخططها لتمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والميادين، وأن ما حققته المرأة الإماراتية اليوم بدعم سموها من إنجازات ليس وليد اللحظة، وإنما هو نتاج رؤية استشرافية حكيمة، تؤمن بدور المرأة المحوري في دعم الحراك الثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وصولاً إلى الريادة العالمية.