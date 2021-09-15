محمد بن زايد وماكرون: الحوار والدبلوماسية لترسيخ الاستقرار

باريس (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والفرص الواعدة لتطويرها وتنميتها في مختلف الجوانب لما فيه المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس الفرنسي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في قصر «فونتينبلو» التاريخي في العاصمة الفرنسية باريس.

ورحب الرئيس الفرنسي بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سموه إلى الرئيس الفرنسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته له الصحة والسعادة ولبلده الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة فرنسا، مشيراً إلى استمرار التشاور وتبادل وجهات النظر مع الرئيس الفرنسي خلال الفترة الماضية، وأن هذه اللقاءات المباشرة تعمق من علاقات الجانبين، وتجسد ما وصلت إليه من تطور.

واستعرض سموه والرئيس إيمانويل ماكرون خلال اللقاء، ما وصلت إليه مسارات التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات الحيوية والتي تدعم عملية التقدم والتطوير والتنمية المستدامة التي يستهدفها البلدان.

كما تناول اللقاء مستجدات جائحة «كوفيد - 19» والجهود العالمية المبذولة للتعامل معها على مختلف المستويات الإنسانية والاقتصادية والعودة إلى الحياة الطبيعية. كما تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.. وتبادل وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية، خاصة التطورات الجارية في أفغانستان.

وأعرب فخامة إيمانويل ماكرون في هذا الشأن عن شكر الجمهورية الفرنسية وتقديرها للدعم الذي قدمته دولة الإمارات في عملية إجلاء رعايا مختلف الدول من أفغانستان.

وأكد الجانبان أهمية دفع الجهود باتجاه ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والحوار الفاعل، بما يحقق تطلعات الشعوب إلى البناء والتنمية والعيش بسلام واستقرار.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بلقاء فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وقال سموه، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت بلقاء الرئيس الفرنسي ماكرون في باريس، بحثنا تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية، إضافة إلى القضايا والمستجدات في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها لدفع التنمية والازدهار إلى الأمام».

ورافق سموه وفد يضم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، ومعالي علي بن حمّاد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وهند مانع العتيبة سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يرافقه الرئيس الفرنسي، قد قام لدى وصول باريس بجولة في مرافق قصر «فونتينبلو» وأقسامه والذي يُعد أحد أهم القصور الملكية في فرنسا وأضخمها بتصاميمه الداخلية والخارجية القائمة على الطراز المعماري الأوروبي الذي ساد خلال العصور الوسطى وعصر النهضة، ومن أكثر المعالم التاريخية والسياحية استقطاباً للسياح في فرنسا.

محمد بن زايد وماكرون خلال جولتهما في مسرح خليفة بن زايد بباريس (تصوير: محمد الحمادي)

كما اطلع على «المسرح الإمبراطوري» الذي يُعد تحفة معمارية والذي تكفل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بترميمه فأعيدت تسميته باسم «مسرح خليفة بن زايد آل نهيان»؛ عرفاناً وتقديراً لما قدمه للصرح التاريخي.