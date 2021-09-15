محمد البواردي يلتقي سفير إندونيسيا

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه بوزارة الدفاع، أمس، حسين باقيس سفير فوق العادة لجمهورية إندونيسيا لدى الدولة، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والوفد المرافق للضيف.

ورحب معاليه، في بداية اللقاء، بالسفير الإندونيسي، وأكد عمق علاقات الصداقة بين الإمارات وإندونيسيا في مختلف المجالات، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وأهمية الدفع بها نحو آفاق أرحب وأوسع، بما يحقق التنمية والازدهار للبلدين.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون الدفاعي والعسكري، وتبادل الخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أشاد سفير إندونيسيا بما حققته دولة الإمارات من تقدم وتطور ملحوظ يعد نموذجاً رائداً ومتقدماً بالنسبة لدول المنطقة، وأكد حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.