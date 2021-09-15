أكاديمية سيف بن زايد تبحث التعاون مع «الطوارئ والأزمات» والاتحاد للقطارات

أبوظبي (الاتحاد)

التقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مكتبه، الدكتور ناصر حميد النعيمي مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث-أبوظبي بالإنابة، وعدداً من المسؤولين بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وتم بحث فرص تعزيز التعاون التدريبي في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات.

وأكد مدير عام مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث-أبوظبي بالإنابة أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية في مختلف المجالات ذات العلاقة بإدارة الأزمات والكوارث، بما يسهم في تحقيق رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي.

كما التقى مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مكتبه شادي ملك، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، وتم بحث وضع الخطوات الأولى في اتفاقية للتعاون المشترك بين الجهتين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في المجال الأمني والتدريبي، وتأهيل الكوادر البشرية في كافة الجوانب وصولاً إلى الأهداف المشتركة من الجهتين، ودعم وترسيخ مبدأ الشراكة في المشاريع الاستراتيجية مع الاتحاد للقطارات للمرحلة المقبلة.

حضر اللقاء العميد الدكتور راشد محمد بورشيد نائب مدير الأكاديمية، ومديرو الإدارات، ومحمد راشد المرزوقي المدير التنفيذي لشؤون السكك الحديدية، وخالد بن فيصل الشحي مدير قطاع العلاقات الحكومية.