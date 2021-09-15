أول برنامج لتدريب الكوادر التمريضية على رعاية مرضى الكُلى

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «صحة لرعاية الكلى»، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، برنامجها الأول للتدريب على رعاية الكلى، الذي يستهدف كوادر التمريض الإماراتية والعربية في شركة صحة، معتمداً على أفضل الممارسات الدولية المُتبعة على نطاق واسع في إطار عمل كفاءات «الجمعية الأميركية لممرضي طبّ الكُلى»، بمشاركة ستة أفراد من كوادر التمريض العاملة في مرافق شبكة «صحة».

ويتيح البرنامج التدريبي من «صحة لرعاية الكلى» فرصة أمام الكوادر التمريضية المُشاركة لتطوير مهاراتها، وإثراء معرفتها وفهمها لطرق ومنهجيات رعاية مرضى الكُلى، حيث كانت الفرص المتاحة للتخصص في الرعاية الصحية للكُلى قبل انطلاق البرنامج محدودة أمام كوادر التمريض المحلية. وقال البروفيسور ستيفين هولت، المدير التنفيذي لصحة لرعاية الكلى»: «يتمثل الجزء الأكبر من مهمتنا في تزويد المتخصصين في الرعاية الصحية لدينا بفرص التعلم والتطوير الوفيرة التي تمكنهم من المساهمة في تحوّل خدمات الرعاية الصحية المقدمة على المستوى الإقليمي، إذ تعد كوادر التمريض التي تتمتع بالخبرة التخصصية أو التدريب على رعاية مرضى الكُلى نادرة على المستوى العالمي».

وأضاف أن البرنامج يمتد منهجية مركزة وشاملة لتزويد المشاركين فيه بالدعم اللازم لتطوير خبراتهم في طبّ الكُلى، وبعد الانتهاء من البرنامج، ستمتلك الكوادر التمريضية المشاركة مختلف المهارات والكفاءات التي تتيح لها تقديم رعاية صحية متخصّصة لمرضى الكلى بمستوى عالمي.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ماري كيم جيمس، المدير التنفيذي للتمريض بالإنابة: «تشكل كوادر التمريض في «صحة لرعاية الكلى» العمود الفقري لشبكة «صحة»، ومن خلال عملنا على تعزيز فرص وصولها إلى موارد التعليم المحلية والتدريب الذي يلبي المعايير الدولية، سنتمكن من تعزيز قدرتنا على رعاية مرضى الكُلى، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة «صحة لرعاية الكلى» كمركز رائد في مجال طب الكُلى، إذ يحظي هذا البرنامج الأول من نوعه في دولة الإمارات باهتمام كبير من كوادر التمريض العاملة في مرافق «صحة».

يذكر أن برنامج التدريب الجديد على رعاية الكُلى يندرج في إطار برامج التعليم الطبي الشاملة التي توفرها «صحة» لكوادرها العاملة، إذ أطلقت «صحة» في وقت سابق من هذا العام، شراكة مع جامعة خليفة في برنامج شهادة الأبحاث السريرية لموظفي «صحة»، كما بدأت شراكة أخرى مع جامعة الشارقة تتيح أمام موظفي «صحة» فرصة الحصول على دبلوم مهني في الموجات فوق الصوتية لاختصاصيي التصوير بالأشعة.