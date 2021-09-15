«صحة دبي» تدخل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الصحة بدبي «سياسة الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي في دبي»، والتي تُعد الأولى من نوعها في هذا المجال المتخصص على مستوى الدولة.

جاءت السياسة متوافقة مع توجهات الدولة، وتطلعات إمارة دبي للذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، في ما استهدفت تحديد المتطلبات التنظيمية لتوفير حلول الذكاء الاصطناعي في هذا المجال المهم، وتحديد المتطلبات الأخلاقية لحلول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لأصحاب المصلحة والمعنيين بتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

محمد الرضا

وقال الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي: «يمثل الذكاء الاصطناعي ركناً أساسياً ضمن خطط النمو القطاع الصحي في دولة الإمارات، خاصة وأنه يتيح آفاقاً رحبة لتطوير القطاعات الحالية، إضافة إلى تمهيد الطريق لمجموعة كبيرة وجديدة من نماذج الأعمال والتقنيات المبتكرة. فيما أكد أن «سياسة الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي على مستوى إمارة دبي» ستعود بالمنفعة على جميع القطاعات الصحية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما أنها تتماشى مع التزام «الهيئة» بدفع عجلة نمو القطاع الصحي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لما فيه مصلحة المرضى والمجتمع. من جانبها، قالت الدكتورة ماهرة عبد الرحمن، مسؤولة السياسات المعلوماتية والصحة الذكية: نسعى من خلال هذه السياسة إلى الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لضمان الإدارة الذكية والعمل بكفاءة عالية وتعزيز الإنتاجية في المجال الصحي. وأضافت: لقد تمت صياغة السياسة حسب أفضل الممارسات الإكلينيكية والأبحاث المستجدة. فيما أكدت أهمية توافق جميع حلول الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية مع قوانين ولوائح وإرشادات المعلومات الدولية والاتحادية لدولة الإمارات وإمارة دبي، لا سيما فيما يتعلق بالقيم الإنسانية وخصوصية المريض وحقوق الأشخاص وأخلاقيات المهنة، على المدى الطويل والقصير.