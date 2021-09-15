«العلوم الصحية» تستعرض استراتيجيتها

أبوظبي (الاتحاد)

استعرضت كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي خطتها الاستراتيجية للمضي قدماً بالبرامج الأكاديمية التي توفرها للطلبة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية وتوصيات أعضاء المجلس الاستشاري للكلية، واحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بهدف مواصلة تقديم تجربة أكاديمية شاملة ومتميزة لطلبة الكلية.

جاء ذلك خلال اجتماع لأعضاء المجلس الاستشاري للكلية الذي عقدته الجامعة مؤخراً، بحضور الدكتور وسيم العلماوي، عميد كلية العلوم الصحية بجامعة أبوظبي، وباقي أعضاء المجلس من مختلف المؤسسات الأكاديمية والصحية المحلية والعالمية من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وجنوب أفريقيا ولبنان والبحرين.