«الداخلية»: فعاليات متنوعة خلال «إكسبو 2020»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكد مسؤولون، أن وزارة الداخلية ستؤدي دوراً مهماً لإنجاح فعاليات معرض «إكسبو الدولي 2020» بدبي، والذي ينطلق الشهر المقبل، حيث تشارك الوزارة عبر مجموعة من الفعاليات المتنوعة للزوار، بهدف إبراز مساهمات ونجاحات الوزارة، والتقنيات الذكية التي تستخدمها، وتسليط الضوء على أهم الممارسات والأعمال الشرطية الفعالة في تحقيق المستهدفات.

جاء خلال الندوة التي عقدتها الوزارة، افتراضياً أمس الأول، ضمن مبادرة «اسأل الداخلية» حول «إكسبو 2020»، وذلك بمشاركة سمية آل علي، مدير إدارة العلاقات الحكومية المحلية في «إكسبو»، والمقدم سعيد الظهوري من الإدارة العامة للسعادة بوزارة الداخلية. وأشارت سمية آل علي، إلى أن أهمية المعرض بدورته الحالية، نظراً لكونه لأول مرة يقام في المنطقة، حيث بدأت فعاليات المعرض منذ عام 1851، واستمر لمدة 170 عاماً، بما يؤكد التاريخ الطويل للمعرض، والذي شكل أساساً عالمياً راسخاً لإبراز التقنيات الحديثة واستكشاف الابتكارات الجديدة، والاستفادة من الخبرات المتنوعة لدول العالم، عبر المشاركات النوعية التي يحظى بها المعرض.

ولفتت إلى أن المعرض يمثل تجربة عالمية صممت لجمع الدول والشعوب والقارات، موضحة أن المعرض سيشهد إقامة 60 فعالية يومياً حول مختلف الأفكار التي سيتناولها الحضور من شتى دول العالم، حيث تشكل الفعاليات جزءاً رئيساً من مكونات المعرض، والذي يضم أجنحة الدول المشاركة، إضافة إلى المرافق الترفيهية التي تتوافق وتتلائم مع تنوع الشرائح العمرية للزوار. ومن جهته، أوضح المقدم سعيد الظهوري، أن وزارة الداخلية تُعد ضمن الوزارات المشاركة بشكل بارز في هذه التظاهرة العالمية، من خلال الحضور الموسع والفاعل، حيث ترتكز المشاركة على محاور، أهمها الجناح الدائم لوزارة الداخلية والقيادات الشرطية، والذي سيحتوي على أفضل الممارسات الشرطية، وسيكون مقراً للملتقيات والاجتماعات وورش العمل، كما سيشهد المعرض عقد قمة شرطية وملتقى للاستشراف الشرطي، واستعراض المختبر الشرطي الذكي، إضافة إلى ملتقى الطب الشرطي. وأشار إلى وجود منصات ستستعرض جهود الشرطة في الدولة عبر مجموعة من المقاطع المتنوعة، إضافة إلى أنه سيتم استعراض مبادرات شرطية منها مبادرة «زايد الملهم» والتي ستجسد المبادئ التي حرص المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخها. ولفت إلى أن المعرض سيشهد إقامة عروض عسكرية وشرطية وموسيقية واستعراض لدوريات الشرطة الذكية، إضافة إلى استعراض لطائرات الإسعاف الشرطية، وغيرها من الفعاليات.

مشاركون في الندوة الافتراضية (الاتحاد)

الإمارات ترحب بالجميع في «إكسبو 2020 دبي»

عقدت سفارة دولة الإمارات لدى عشق آباد جلسة حوارية افتراضية بعنوان: «الإمارات ترحب بالجميع في إكسبو 2020 دبي» مع رجال الأعمال في تركمانستان سلطت الضوء على الجاهزية لاستضافة هذا الحدث العالمي، والفرص الهائلة التي سيوفّرها لتحفيز الاقتصاد والأعمال على المستوى الدولي. وترأس الجلسة الحوارية أحمد الحاي الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان، واستعرض أمام الحضور جهود دولة الإمارات في استكمال الجاهزية والاستعدادات لاستضافة هذا الحدث العالمي، الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. كما استعرض السفير خلال الفعالية أحدث الصور لإكسبو 2020 والأجنحة المشاركة والتي تم الانتهاء من بنائها جميعها، ومن ضمنها جناح تركمانستان، والذي يعبّر تصميمه عن تراث وتاريخ ونهضة هذا البلد، فيما تابع المشاركون فيلم فيديو يستعرض جهوزية البنية التحتية لاستضافة هذا الحدث الكبير. وقدم الهاملي الشكر والتقدير للحكومة التركمانية على مشاركتها ودعمها لهذا الحدث الكبير، والذي ستكون له منفعة للبلدين وجميع المشاركين فيه. ووجه السفير الدعوة للجميع لزيارة دولة الإمارات ودبي للمشاركة في هذا الحدث الفريد.