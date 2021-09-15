دفاع مدني أم القيوين يسيطر على حريق في مستودع للإطارات

تمكنت فرق الإطفاء بإدارة الدفاع المدني بأم القيوين من السيطرة على حريق نشب في مستودع للإطارات بمنطقة أم الثعوب الصناعية بأم القيوين.

ونجحت فرق ووحدات الدفاع المدني في تنفيذ عمليات إخلاء الموقع ومباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضح العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه، مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 1:48 من مساء أمس يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع للإطارات بمنطقة أم الثعوب، وعلى الفور تم تحريك فرق الإطفاء لموقع الحريق، وتم استدعاء فرق الدفاع المدني في رأس الخيمة وعجمان والشارقة، حيث نجحت فرق ووحدات الدفاع المدني في تنفيذ عمليات الإخلاء ومباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء.

وقال مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين: إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون أن تسجل أية إصابات بشرية، وإن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية، مؤكداً أن إنجاز المهمة ناتج عن التعاون المثمر مع شرطة أم القيوين والإسعاف الوطني ودائرة بلدية أم القيوين، وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بأم القيوين، ومركز الهلال الأحمر الإماراتي بأم القيوين، والاتحاد للماء والكهرباء.