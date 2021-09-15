محمد بن زايد: سعدت بلقاء الرئيس الفرنسي ماكرون في باريس

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سعادته بلقاء فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «سعدت بلقاء الرئيس الفرنسي ماكرون في باريس ، بحثنا تعزيز علاقاتنا الإستراتيجية، إضافة إلى القضايا والمستجدات في المنطقة وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها لدفع التنمية والازدهار إلى الأمام».