حملة على المواقع الإنشائية في مدينة الرياض بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة، جميع المقاولين والاستشاريين إلى أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة، وذلك حفاظاً على سلامة العاملين بالمواقع الإنشائية وصون حياتهم، وتوفير البيئة الصحية والآمنة في جميع مواقع البناء.

جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية والتوعوية التي نفذتها بلدية مدينة أبوظبي، بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» على المواقع الإنشائية في مدينة الرياض - أبوظبي، واستهدفت التأكد من التزام الاستشاريين والمقاولين بنظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، ومدى التزامهم بالقوانين والتعاميم الصادرة، كما تم التركيز على نظافة المواقع الإنشائية، وفصل مخلفات البناء وعدم حرقها في المواقع. وتأتي هذه الحملة تعبيراً عن التزام بلدية مدينة أبوظبي بحماية العمال والمجتمع وصون صحتهم وسلامتهم، والسعي نحو توفير بيئة عمل صحيّة وآمنة للعمال، والتأكد من تطبيق اشتراطات ومتطلبات بلدية مدينة أبوظبي ومعايير البيئة والصحة والسلامة في قطاع البناء والإنشاء.

على الصعيد ذاته، تضمنت الحملة تنظيم عددٍ من ورش التوعية حول مهام ومسؤوليات الاستشاريين والمقاولين في المواقع الإنشائية، وتطبيق نظام إمارة أبوظبي للصحة والسلامة المهنية، وأدلة الممارسة أثناء تنفيذ الأعمال في المواقع الإنشائية. وقد أسفرت الحملة التفتيشية والتوعوية عن زيارة 490 موقعاً إنشائياً، وتوعية 438 موقعاً، وإنذار 43 موقعاً، ومخالفة 9 مواقع.